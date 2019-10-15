Harley-Davidson временно откажется от электромотоциклов из-за проблем с зарядкой

Компания Harley-Davidson решила приостановить производство электромотоциклов. Причиной временного отказа от модели LiveWire стали проблемы с зарядкой.

Прекращено как производство, так и поставки первого электрического мотоцикла американской компании, уточнил «Интерфакс». Теперь модель ждут испытания, которые помогут установить причины неисправности.

В Harley-Davidson подчеркнули, что водить мотоциклы безопасно. Производитель обратился к покупателям и дилерам использовать только профессиональные зарядные устройства. Они доступны в дилерских центрах.

LiveWire можно было зарядить от простой домашней розетки. На это у владельца электромотоцикла уходит порядка 10 часов. Если заряжаться на специальной станции в дилерском центре, то транспортное средство будет готово к эксплуатации примерно через час.

Когда возобновится производство модели, в компании уточнять не стали. Тем не менее, по версии СМИ, это может стать серьезной проблемой для Harley-Davidson.

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Производитель, уверена газета The Wall Street Journal, хотел посредством мотоциклов стимулировать продажи в США — страна является ключевым рынком компании. Однако в июле прогноз поставок мотоциклов компании ухудшился, а квартальные результаты оказались слабыми.

На дополнительных торгах в Нью-Йорке акции Harley-Davidson упали в цене. Они снизились на 0,9%.