Транспорт 13 февраля 2023, 23:03 Характеристики электрического кроссовера Omoda 5 EV появились в Сети

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В Сети появились характеристики нового электрического кроссовера Omoda 5 EV. Данные вышли до официального релиза, сообщили «Известия» со ссылкой на портал Motor.

Дизайн схож с версией автомобиля C5. Мощность Omoda 5 EV составит 204 лошадиных силы. Он соответствует параметрам бензинового агрегата объемом два литра.

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На одном заряде машина сможет преодолеть 550 километров. До 100 километров в час кроссовер разгоняется за 7,5 секунды.

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