13 февраля 2023, 23:03
Характеристики электрического кроссовера Omoda 5 EV появились в Сети
В Сети появились характеристики нового электрического кроссовера Omoda 5 EV. Данные вышли до официального релиза, сообщили «Известия» со ссылкой на портал Motor.
Дизайн схож с версией автомобиля C5. Мощность Omoda 5 EV составит 204 лошадиных силы. Он соответствует параметрам бензинового агрегата объемом два литра.
Реклама
На одном заряде машина сможет преодолеть 550 километров. До 100 километров в час кроссовер разгоняется за 7,5 секунды.
Реклама
Машины
Реклама
Реклама