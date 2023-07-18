Транспорт 18 июля 2023, 06:16 Густой туман спровоцировал задержку 20 рейсов в аэропорту Красноярска Аэропорт Красноярска сообщил о задержке 20 рейсов из-за густого тумана РИА «Новости»

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Красноярск накрыл густой туман. Из-за этого в аэропорту задержали 20 рейсов, из них шесть на вылет. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«Из-за густого тумана в аэропорту Красноярск задержано 20 рейсов: 14 на прилет и шесть на вылет», — объявили в воздушной гавани.

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В Сибирь направлялись самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Оша, Алматы и Ташкента. Большинство уже вылетели. Из Красноярска, судя по информации онлайн-табло, планировали рейсы в Москву, Норильск, Владивосток и Сочи. Посадку отложили на период с 9:30 до 10:30 (с 05:30 до 06:30 по московскому времени).

Гидрометцентр прогнозировал 18 июля в центральных и южных районах Красноярского края грозы с туманом, сообщило МЧС России. В Красноярске — переменная облачность, преимущественно без осадков.

Осенью 2022 года в Москве из-за тумана задержали и отменили не менее 34 рейсов. Регион попал под влияние теплой периферии циклонического вихря, из-за чего снизилась видимость.