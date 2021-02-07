Губернатор Приамурья призвал автолюбителей беречь бензин

«Ситуация с бензином пока не нормализовалась, как мы ожидали. <…> Запаситесь, пожалуйста, терпением, поберегите бензин и по возможности отложите дальние поездки», — написал руководитель региона.

До сих пор на заправках собираются очереди, такие фотографии получает Орлов.

В Приамурье нет своего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), поэтому топливо поставляют из Хабаровска, где сейчас проблемы с бензином. Они появились в результате поломки оборудования на предприятии, работу наладили только 5 февраля. За время ремонта завода дефицит топлива зафиксировали во многих районах Дальнего Востока.

«Я понимаю, что это плохая ситуация. И вряд ли аргумент, что так сейчас по всему Дальнему Востоку», — отметил губернатор.

Несколько помогли поставки из Росрезерва. Однако они не закрыли весь спрос на топливо. В воскресенье, 7 февраля, в Амурскую область приедет одна цистерна с бензином. На следующий день ожидается 13 таких резервуаров. Поставки с НПЗ в Хабаровске запланированы на 9 февраля.

Орлов призвал запастись терпением, сохранить бензин и по возможности отложить дальние поездки.

В середине января приостановилось производство бензина на Хабаровском НПЗ из-за технических проблем с компрессорным оборудованием. Завод 6 февраля вернулся к выпуску бензина АИ-95.