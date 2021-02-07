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    07 февраля 2021, 18:12

    Губернатор Приамурья призвал автолюбителей беречь бензин

    Алена Макаренко

    Водителям из Амурской области не стоит ездить на машинах без особой необходимости из-за дефицита бензина. Призыв опубликовал в Instagram губернатор Василий Орлов.
    Губернатор Приамурья призвал автолюбителей беречь бензин

    «Ситуация с бензином пока не нормализовалась, как мы ожидали. <…> Запаситесь, пожалуйста, терпением, поберегите бензин и по возможности отложите дальние поездки», — написал руководитель региона.

    До сих пор на заправках собираются очереди, такие фотографии получает Орлов.

    В Приамурье нет своего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), поэтому топливо поставляют из Хабаровска, где сейчас проблемы с бензином. Они появились в результате поломки оборудования на предприятии, работу наладили только 5 февраля. За время ремонта завода дефицит топлива зафиксировали во многих районах Дальнего Востока.

    «Я понимаю, что это плохая ситуация. И вряд ли аргумент, что так сейчас по всему Дальнему Востоку», — отметил губернатор.

    Несколько помогли поставки из Росрезерва. Однако они не закрыли весь спрос на топливо. В воскресенье, 7 февраля, в Амурскую область приедет одна цистерна с бензином. На следующий день ожидается 13 таких резервуаров. Поставки с НПЗ в Хабаровске запланированы на 9 февраля.

    Орлов призвал запастись терпением, сохранить бензин и по возможности отложить дальние поездки.

    В середине января приостановилось производство бензина на Хабаровском НПЗ из-за технических проблем с компрессорным оборудованием. Завод 6 февраля вернулся к выпуску бензина АИ-95.