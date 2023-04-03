Транспорт 03 апреля 2023, 15:35 Губернатор Нижегородской области Никитин поручил заменить троллейбусы на электробусы

Читать 360tv в

В Нижегородской области троллейбусы заменят на электробусы. Такое поручение дал губернатор региона Глеб Никитин. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал политика.

По словам губернатора, годы эксплуатации троллейбусов не могли сказаться бесследно. Большая часть техники нуждается в срочной замене. Никитин подчеркнул, что заменить на новые транспортные средства требуется по меньшей мере 18 троллейбусов.

Реклама

«Если покупать новые троллейбусы, то нужна глобальная модернизация инфраструктуры, потребовались бы миллиардные инвестиции! Принял решение заменить большую часть старых троллейбусов электробусами», — отметил политик.