Губернатор Алиханов осудил таможню Петербурга из-за проверки грузов из Калининграда | 360°

Транспорт 16 сентября 2022, 15:49 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Алиханов осудил таможню Петербурга из-за проверки грузов из Калининграда

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Таможенники Санкт-Петербурга и Ленинградской области начали особо внимательно проверять товары, которые приходят из Калининграда. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов раскритиковал сотрудников ведомств. Об этом сообщила «Политика сегодня».

«У нас поступают жалобы от некоторых предпринимателей, так сказать, непублично, на действия таможни в Усть-Луге и Петербурге, когда у нас везутся товары из России в Россию. Я понимаю, что для некоторых таможенников в питерских портах это удивительно. Но причем тут таможня при перевозке морем из Петербурга в Калининградскую область?» — высказался политик.

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Политик пояснил, что на данный момент на таможнях действуют излишне завышенные требования относительно веса товаров и продукции. Он подчеркнул, что с незначительных расхождений веса в государственный бюджет не выплачивают таможенных пошлин.

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