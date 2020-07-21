Грузовики в трех округах Москвы поедут по новым правилам с 1 августа

В Москве с 1 августа будут действовать новые правила для проезда грузовиков. Их введут в Центральном, Западном и Северо-Западном округах столицы.

С указанной даты правила грузового каркаса будут действовать во всей Москве в пределах МКАД, уточнил официальный портал мэра и правительства города.

В Центре организации дорожного движения заметили, что после ввода грузового каркаса в жилых зонах столицы снизился уровень шума, а воздух стал чище.

«Отмечается снижение концентрации вредных веществ в воздухе: оксида углерода в среднем в 1,5 раза и оксида азота в среднем в 1,6 раза», — подчеркнули в ЦОДД.

В организации добавили, что на работу магазинов и служб доставки новые правила не влияют. Для этих целей большегрузный транспорт разрешают въезд в жилые районы. Необходимо только предоставить подтверждающие документы.

Запрет уже ввели в шести округах: ВАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО. В них грузовые автомобили могут свободно передвигаться только по улицам «грузового каркаса». В этих округах на 21% сократилось число ДТП с участием грузовиков в жилых районах.