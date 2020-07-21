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    21 июля 2020, 11:23

    Грузовики в трех округах Москвы поедут по новым правилам с 1 августа

    Александра Ломейко

    В Москве с 1 августа будут действовать новые правила для проезда грузовиков. Их введут в Центральном, Западном и Северо-Западном округах столицы.
    Грузовики в трех округах Москвы поедут по новым правилам с 1 августа

    С указанной даты правила грузового каркаса будут действовать во всей Москве в пределах МКАД, уточнил официальный портал мэра и правительства города.

    В Центре организации дорожного движения заметили, что после ввода грузового каркаса в жилых зонах столицы снизился уровень шума, а воздух стал чище.

    «Отмечается снижение концентрации вредных веществ в воздухе: оксида углерода в среднем в 1,5 раза и оксида азота в среднем в 1,6 раза», — подчеркнули в ЦОДД.

    В организации добавили, что на работу магазинов и служб доставки новые правила не влияют. Для этих целей большегрузный транспорт разрешают въезд в жилые районы. Необходимо только предоставить подтверждающие документы.

    Запрет уже ввели в шести округах: ВАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО. В них грузовые автомобили могут свободно передвигаться только по улицам «грузового каркаса». В этих округах на 21% сократилось число ДТП с участием грузовиков в жилых районах.

    Новости SMI.FM