Грузовики скопились на границе России с Казахстаном

На границе России с Казахстаном, вблизи пункта пропуска «Сырым», скопилось более 350 грузовиков. Очередь из тягачей образовалась из-за усиления контроля с российской стороны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на казахстанский Комитет национальной безопасности.

Ситуация на границе связана с усилением контрольных мер российского государства, отметили в КНБ. Водителей обязали предоставлять технологический проход, который должен быть в грузовике для пропуска на территорию РФ. Это необходимо для выявления предметов и материалов, запрещенных к провозу, объяснили в ведомстве.

На выезде из России в Казахстан аналогичная ситуация сложилась в районе пункта пропуска «Маштакова», где скопилось более 400 грузовиков. В казахстанском КНБ призвали учитывать эти обстоятельства при планировании маршрутов, особенно при перевозке скоропортящихся продуктов.

В начале апреля на границе России и Латвии таможенники задержали дальнобойщика, перевозившего испанские оливки. В ходе осмотра в топливном баке обнаружили тайник, в котором нашли брикеты с наркотиками.