Грузовики нового поколения презентовала компания МАN в Башкирии

Компания МАН Трак энд Бас РУС провела торжественную презентацию грузовых автомобилей нового поколения. Мероприятие прошло на территории бетонного завода в селе Чесноковка в Уфимском районе, сообщил сайт ToDay News Ufa.

Вывод на рынок грузовиков нового поколения MAN TGL, TGM, TGS и TGX стал самым масштабным проектом компании за два последних десятилетия. Тестовые образцы автомобилей прошли четыре миллиона километров во время испытаний.

Отмечается, что компания инвестировала около 100 миллионов евро в данный проект. Еще 85 миллионов евро были вложены в новый окрасочный цех для кабин на головном предприятии.

Коммерческий директор МАН Трак энд Бас РУС Павел Селев отметил, что российский рынок не отличается от европейского глобально. Клиенты в России и Европе хотят примерно одного и того же. Во-первых, им важно получить индивидуальное решение конкретных транспортных бизнес-задач, а во-вторых — экономичного использования транспортных средств.

После пресс-конференции состоялась презентация тягача TGX. Кабины MAN сделали максимально комфортными. Водители смогут оценить продуманность ступеней, угол открытия двери и ширину дверного проема. Система настраиваемых кнопок на дверях позволит управлять до десятью функциями автомобиля. Для здоровья и осанки кабины оборудовали комфортабельными сиденьями.

SmartSelect позволит удобно управлять мультимедийными, информационными и навигационными системами не отвлекаясь от дороги. Кроме того, в автомобиле для безопасности установили целый комплекс современных систем контроля внимания водителя.