Группа высшего пилотажа «Стрижи» отметила 30-летие

Российская авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» готова осваивать новейшие отечественные самолеты, а также и дальше продолжать совершенствовать технику управления боевыми машинами. Об этом заявил заместитель командира этого подразделения — гвардии майор Дмитрий Рыжеволов, сообщил RT.

Эскадрилья отмечает 30-летие 6 мая. В основном составе «Стрижей» числится девять высокопрофессиональных летчиков.

По мнению Рыжеволова, приемы высшего пилотажа — не просто эффектное шоу. Офицеры ВКС лучше ориентируются в боевой обстановке благодаря совершенному знанию технических возможностей воздушного судна.

Группа высшего пилотажа «Стрижи» популяризирует авиацию в целом и российскую авиатехнику в частности. С помощью фигур высшего пилотажа эскадрилья показывает возможности, которыми обладает человек и разработанная им машина. Люди должны наслаждаться, когда смотрят на такую красоту, уверен замкомандира.

Пилоты летают на боевом МиГ-29 и «спарке» но готовы освоить и новейшие отечественные самолеты — Су-57 или МиГ-35. Однако на это потребуется время.

Все летчики «Стрижей» обязательно проходят курсы пилотажной и боевой подготовки. Каждый из них — профессиональный военный летчик из строевой части, но с навыками высшего пилотажа. Требования остаются высокими: хороший уровень теоретической подготовки и правильная техника пилотирования. Крайне важны и человеческие качества. Чтобы выполнять в группе пилотаж, держать дистанцию при перестроении, летчики как минимум должны доверять друг другу.