Транспорт 17 января 2024, 12:56 Great Wall начнет выпуск внедорожников Tank 300 с трехлитровым двигателем V6

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Китайское издание CarNewsChina сообщила о запуске новых внедорожников Tank 300 с трехлитровым двигателем V6. Новинка получит мотор от старшей модели Tank 500, который развивает 360 лошадиных сил.

Как уточнили «Известия», Tank 330 сможет преодолевать броды глубиной до 900 миллиметров. Стоимость автомобиля в Китае составит 4,24 миллиона рублей по курсу на момент публикации.

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В России цена на автомобиль стартует от 4,1 миллиона рублей.