Граждане ЛНР и ДНР смогут заменить водительские права на российские без экзаменов

Замена водительских удостоверений граждан Луганской и Донецкой народных республик на российские будет проводиться без сдачи экзамена на права. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Поручение об упрощенном порядке обмена иностранных водительских удостоверений на российские дал президент РФ Владимир Путин. Он дал задачу правительству определить перечень лиц, которые могут получить водительское удостоверения Российской Федерации без пересдачи экзамена.

В перечень включены граждане ЛНР и ДНР, а также въехавшие на территорию России с 21 февраля граждане Украины. Среди указанных категорий есть лица без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство или удостоверение беженца.

Упрощенный порядок обмена иностранных водительских прав на российские позволит перечисленным категориям избежать гуманитарных осложнений. Данное постановление будет действовать до 1 марта 2023 года, говорится в сообщении министерства.