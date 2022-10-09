«Гранд сервис экспресс» сообщил об отправке всех рейсов, задержанных из-за ЧП на Крымском мосту | 360°

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«Гранд сервис экспресс» сообщил об отправке всех рейсов, задержанных из-за ЧП на Крымском мосту

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Перевозчику «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) удалось приступить к выполнению рейсов, ранее задержанных из-за аварии на Крымском мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Гранд сервис экспресс» отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП», — рассказали представители перевозчика.

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Также сотрудники ГСЭ отметили, что выполнение рейсов начиная с 9 октября планируется по графику.

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В основном задержанные поезда перевозчика следовали из Симферополя в различные города материковой России. Среди них Смоленск и Пермь.

Ранее представители Минтранса сообщили, что к 19:00 9 октября ожидается восстановление пригородного пассажирского сообщения в республике. Это заявление представителей ведомства процитировали на сайте RT. Также сотрудники российского министерства транспорта отметили, что текущее движение пассажирских и грузовых поездов дальнего следования через Крымский мост выполняется в соответствии с графиком.

Крымский мост

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Взрыв на Крымском мосту

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