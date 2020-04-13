График движения трамваев и троллейбусов изменился в Уфе

Изменения вступили в силу с 13 апреля.

Троллейбусы № 4, 15 и 18, а также трамваи № 1 и 10 прекратили свою работу.

По будням троллейбусы № 9, 10, 13, 16, 21 и 22, а также трамваи № 5, 8, 16, 18 будут ходить во временные интервалы 6 — 9 часов утра и 16 — 19 часов. В выходные дни и праздничные дни движение всего электротранспорта приостановлено.