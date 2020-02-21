GPS поможет рассчитать стоимость проезда в общественном транспорте

Такой проект Сбербанк в феврале уже запустил в Твери, в перспективе его хотят распространить на всю территорию России.

Пассажирам, которые едут по маршруту «город–пригород», нужно приложить карту к валидатору дважды — при входе в транспорт и при выходе из него. Стоимость проезда рассчитывается автоматически на основании данных о GPS-координатах старта и окончания поездки. Ранее безналичным способом можно было заплатить только по фиксированному тарифу. В Сбербанке полагают, что новая технология позволит сэкономить до 25% стоимости проездного билета.

В Минтрансе заявили, что такая система не противоречит законодательству, а регионы сами выбирают для себя конкретные билетные решения. Эксперты же сходятся во мнении, что такая технология в целом хороша, но пока что еще не отработана. Из недостатков они выделили возможные сбои в геолокации из-за которых может происходить неверная тарификация, и, как следствие, сумма проезда будет неправильной.

В начале февраля стало известно, что пассажиры Мострансавто с марта 2018 года смогли сэкономить более 1,2 миллиарда рублей на безналичной оплате проезда.