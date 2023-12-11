11 декабря 2023, 12:57
Готовность станции метро «Корниловская» в Москве оценили в 66%
Бочкарев: станция «Корниловская» Троицкой линии метро в Москве готова на 66%
В московском метрополитене продолжают строительство станции «Корниловская» будущей Троицкой линии. Ее готовность составляет 66%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Завершены монолитные работы, на финальном этапе находится обратная засыпка котлована, ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций», — рассказал он.
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Кроме этого, на платформе положили кирпич, отштукатурили стены и перегородки, смонтировали подсистемы навесного потолка.
«Облик будущей станции будет ярким и запоминающимся за счет использования богатой палитры теплых желто-красных оттенков», — добавил Бочкарев.
Путевые стены украсит абстрактная композиция, а потолок — разноформатные панели со светильниками в углублениях.
Также в примерно такой же степени готовности находится станция «Генерала Тюленева». Она будет частью новой Троицкой линии метро. Ее откроют в районе Теплый Стан.
Строительство
Метро
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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