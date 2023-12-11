Транспорт 11 декабря 2023, 12:57 Готовность станции метро «Корниловская» в Москве оценили в 66% Бочкарев: станция «Корниловская» Троицкой линии метро в Москве готова на 66% Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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В московском метрополитене продолжают строительство станции «Корниловская» будущей Троицкой линии. Ее готовность составляет 66%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Завершены монолитные работы, на финальном этапе находится обратная засыпка котлована, ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций», — рассказал он.

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Кроме этого, на платформе положили кирпич, отштукатурили стены и перегородки, смонтировали подсистемы навесного потолка.

«Облик будущей станции будет ярким и запоминающимся за счет использования богатой палитры теплых желто-красных оттенков», — добавил Бочкарев.

Путевые стены украсит абстрактная композиция, а потолок — разноформатные панели со светильниками в углублениях.

Также в примерно такой же степени готовности находится станция «Генерала Тюленева». Она будет частью новой Троицкой линии метро. Ее откроют в районе Теплый Стан.