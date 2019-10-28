Госдуме предложили установить сроки снятия тонировки с авто

Помимо него законопроект также готовили вице-спикер Игорь Лебедев, депутат Андрей Свинцов и член Совета Федерации Сергей Леонов.

Сейчас за тонировку лобового стекла и передних стекол выше допустимого положен штраф в размере 500 рублей. Стекла должны пропускать не менее 70% света.

Помимо штрафа сотрудник полиции также выписывает предписание автовладельцу устранить нарушение. При остановке с затонированными стеклами во второй раз считается что водитель не выполнил законное требование сотрудника полиции. За это ему может грозить штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.