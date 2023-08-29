Транспорт 29 августа 2023, 09:56 Госдума возьмется за безответственных электросамокатчиков Володин: усиление ответственности за ЧП при езде на электросамокатах проработают РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество ДТП с участием электросамокатов в России за четыре года увеличилось в 40 раз, проблема стала массовой. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что депутаты займутся проработкой ужесточения ответственности для нарушителей.

«Если некоторое время назад это были отдельные случаи, то сейчас проблема приобрела массовый характер. Расширилась и география», — сказал он.

Реклама

Спикер нижней палаты привел в качестве примера один из последних случаев в Москве, когда электросамокатчик сбил пятилетнего ребенка и уехал, хотя тому потребовалась госпитализация. Похожие ДТП, заявил Вячеслав Володин, происходили и в других регионах России. По его словам, с 2019 года количество аварий с участием этих средств передвижения увеличилось в 40 с лишним раз.

Вячеслав Володин объявил, что Госдума проработает варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Он перечислил принятые меры в других странах, например разрешение ездить только по велодорожкам в Сингапуре или получение водительского удостоверения в Японии, и сказал, что в России предложили разные варианты, в том числе полный запрет, ограничение скорости и мест пользования.