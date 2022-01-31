Госдума раскритиковала идею властей Москвы снизить порог превышения скорости

Предложение заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова понизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10 километров в час не нашло поддержки среди руководителей партий, представленных в Госдуме. О своей идее столичный чиновник рассказал в интервью РИА «Новости».

По словам Ликсутова, превышение водителями скорости на дорогах остается одной из главных причин аварий с погибшими и пострадавшими. Он пояснил, что власти Москвы совместно с ГИБДД вводят ограничение максимальной скорости по каждой улице города отдельно.

То есть там, где транспорта ходит немного, максимальную скорость устанавливают на уровне 30 километров в час. На главных магистралях столицы устанавливают более высокие показатели, чтобы не создавать пробки.

Ликсутов отметил, что также необходимо снижать нештрафуемый порог превышения скорости с действующих 20 километров в час до 10 километров в час.

«Наша оценка — до 10% сокращение смертей на дорогах Москвы, если скоростной порог в городах снизится хотя бы до десяти километров в час. Вне города этот порог может остаться какой есть, хотя и там ДТП носят тоже достаточно тяжелый характер», — отметил он.

Ликсутов подчеркнул, что сейчас над этим вопросом власти Москвы работают вместе с правительством и приглашенными экспертами.

Предложение о снижении нештрафуемого порога скорости до 10 километров в час раскритиковал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что это предложение впервые прозвучало еще до пандемии. Уже тогда депутаты решили, что эта мера ничего общего с безопасностью не имеет.

«Эта идея только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили», — привело слова Турчака РИА «Новости».

Он подчеркнул, что фракция «Единая Россия» не поддержит законопроект о снижении нештрафуемого порога превышения скорости.

Руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале написал, что на лихачах идея Ликсутова никак не скажется, а вот добросовестным водителям придется платить штрафы.

Депутат отметил, что данные столичной Госавтоинспекции свидетельствуют о том, что самыми частыми причинами смертельных и травмирующих аварий стали несоблюдение дистанции, очередности проезда, перестроения и проезда пешеходных переходов.

«Никто не спорит: соблюдение скоростного режима — это важно. Но столичные транспортники, чей интерес тут вполне ясен, предлагают легким движением руки в разы увеличить число штрафов, фиксируемых камерами», — заявил Миронов.

Он подчеркнул, что его фракция выскажется против этой инициативы, если она дойдет до рассмотрения Госдумы.