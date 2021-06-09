Госдума приняла закон об ужесточении наказания для пьяных водителей

Госдума приняла в окончательном чтении закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы, если водителя поймали в нетрезвом виде повторно. Для нарушителей также предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Изменения внесут в статью 264-1 УК РФ «В части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения».

В пояснительной записке сказано, что «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение».

Авторы привели в документе статистику, из которой видно, что есть тенденция роста повторных преступлений, связанных с управлением машиной в нетрезвом виде». Они отметили, что существующие санкции в отношении правонарушителей неэффективны.

Теперь вместо 200-300 тысяч рублей штрафа за повторное вождение в нетрезвом виде водители будут платить от 300 до 500 тысяч рублей. Также нарушителя могут заставить выплачивать для погашения штрафа зарплату или доход, полученные за два-три года. Раньше речь шла о заработках за один или два года. Кроме того, человек может сесть не на два года, как раньше, а на три.

Инициатива ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде принадлежит МВД.