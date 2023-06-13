Транспорт 13 июня 2023, 15:29 Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси Госдума России приняла закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси Unsplash

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси. Он позволит с 1 сентября 2024 года повысить размер страховых выплат, написал ТАСС.

«Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на два миллиона рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру», — написало агентство.

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Такси остался единственным видом пассажирского транспорта, не попадавшим под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. В итоге люди были защищены только ОСАГО по которому максимальная компенсация за гибель человека — 500 тысяч рублей. По ОСГОП — 2,025 миллиона рублей.

Страховку будет необходимо покупать на каждый автомобиль, который будет использоваться в качестве такси. Документ может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Пользователи такси могут столкнуться с нехваткой перевозчиков из-за новых требований. «Закон о такси» предполагает создание в каждом регионе трех реестров: служба заказа, перевозчики и легковые такси.

Российские общественники попросили депутатов перенести вступление в силу нескольких дополнений, однако эксперты уверены, что это странные требования, ведь большинство инициатив, которые предложили заморозить, давно работают. Например, реестры такси уже существуют во всех регионах.

В России также в тестовом режиме запустили автопилотные такси — машиной управляет искусственный интеллект. Поездки на роботакси недорогие, однако сервису требуются доработки. Как считают некоторые специалисты, поездка на таком авто может быть небезопасной.