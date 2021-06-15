Обязательный техосмотр для ОСАГО отменили в России

В Госдуме приняли закон, который отменяет обязательный техосмотр автомобилей. Водителю больше не придется предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение ТО для получения полиса ОСАГО. Об этом сообщило РИА «Новости».

В настоящий момент обязательное страхование автомобилей осуществляется при прохождении техосмотра. Но новый закон, принятый Госдумой, исключает эту норму.

Нововведения вступят в силу 22 августа.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что изначально это изменение планировали включить в другой законопроект. Но для ускорения принятия его решили перенести в этот закон. Депутат отметил, что против такого нововведения никто не возражал. С тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с техосмотром и диагностической картой, согласились ГИБДД, страховщики и Центробанк.

Парламентарий рассказал, что имели место случаи незаконного бизнеса. Например, когда полис ОСАГО покупался в последний день действия диагностической карты. Он также указал, что наблюдается нехватка станций техобслуживания, которые отвечают требованиям закона.

Ранее были названы причины, по которым бывает трудно получить максимальное возмещение затрат на ремонт автомобиля по ОСАГО.