Госавтоинспекция Москвы поддержала идею обучать школьников езде на электросамокатах

Уроки езды на электросамокатах могут ввести в столичных школах. Такую идею поддержал в беседе с РИА «Новости» замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский.

«Конечно, мы только за. Мы за любую пропаганду безопасного поведения людей на дорогах. Конечно, в первую очередь детей, поэтому мы готовы», — сказал он.

Ведомство окажет методическую и практическую помощь в этом вопросе. Евгений Логиновский добавил, что в случае запуска проекта Москва станет первым городом России, где школьникам преподают езду на электросамокатах.

Выделить дополнительные учебные часы на такие занятия предложил начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ полковник полиции Дмитрий Митрошин. Он призвал решить этот вопрос на федеральном уровне.

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков заявил, что нужно обязать родителей покупать детям электросамокаты с ограничением скорости до 20 километров в час, а в случае нарушений наказывать крупным штрафом. Его коллега Султан Хамзаев направил письмо главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемым переходом до пяти километров в час.