18 июля 2023, 19:00
Городские службы справились с водой в Арбатском тоннеле в Москве
Городские службы Москвы восстановили движение машин по Арбатскому тоннелю после затопления
Городские службы сумели восстановить движение автомобилей по Арбатскому тоннелю. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.
В ведомстве уточнили, что после сильного ливня в Москве Арбатский тоннель заполнился водой, что сделало невозможным любое движение. К пяти вечера удалось организовать проезд по нему в одну сторону, а к 17:20 городские службы откачали воду полностью и машины двинулись в обоих направлениях.
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Ранее из-за масштабного ливня в столице остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы», а также подтопило станцию метро «Парк Культуры», магазин на Гоголевском бульваре и территорию вокруг храма Христа Спасителя. Кроме того, протекли крыши зданий Совета Федерации и Госдумы.
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