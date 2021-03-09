Города с самыми вежливыми водителями нашли в России

Россияне проголосовали за города, в которых живут самые вежливые и аккуратные водители — это Москва и Красноярск. Самые низкие оценки получил Новосибирск и Омск. Это следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

«Водители из Красноярска выше всего оценили культуру поведения на дорогах своих земляков (в среднем 3,6 балла из 5). Пешеходы оценивают вежливость водителей ниже, но и здесь Красноярск на первом месте с 3,1 баллами», — говорится в исследовании.

Не водящие машину жители Москвы проголосовали примерно также — 3,1 балла. Сами водители оценили вежливость на дорогах в 3,5 балла.

На третьем месте — Санкт-Петербург и Пермь. Пешеходы оценили культуру поведения на дорогах в три балла из пяти, а водители — в 3,5 балла.

Хуже всех с этим обстоят дела в Омске, где водители оценили обстановку на дорогах в три балла, а пешеходы — в 2,4. Водители Новосибирска оценили вождение своих земляков в 2,8 балла, а пешеходы — в 2,5.

В опросе приняли участие 13 тысяч водителей и пешеходов из российских городов-миллионников.