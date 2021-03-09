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    09 марта 2021, 13:21

    Города с самыми вежливыми водителями нашли в России

    Анастасия Калинина

    Россияне проголосовали за города, в которых живут самые вежливые и аккуратные водители — это Москва и Красноярск. Самые низкие оценки получил Новосибирск и Омск. Это следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

    Города с самыми вежливыми водителями нашли в России

    «Водители из Красноярска выше всего оценили культуру поведения на дорогах своих земляков (в среднем 3,6 балла из 5). Пешеходы оценивают вежливость водителей ниже, но и здесь Красноярск на первом месте с 3,1 баллами», — говорится в исследовании.

    Не водящие машину жители Москвы проголосовали примерно также — 3,1 балла. Сами водители оценили вежливость на дорогах в 3,5 балла.

    На третьем месте — Санкт-Петербург и Пермь. Пешеходы оценили культуру поведения на дорогах в три балла из пяти, а водители — в 3,5 балла.

    Хуже всех с этим обстоят дела в Омске, где водители оценили обстановку на дорогах в три балла, а пешеходы — в 2,4. Водители Новосибирска оценили вождение своих земляков в 2,8 балла, а пешеходы — в 2,5.

    В опросе приняли участие 13 тысяч водителей и пешеходов из российских городов-миллионников.