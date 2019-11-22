  • Горящий Boeing в небе над Лос-Анджелесом попал на видео

    22 ноября 2019, 05:59

    Александра Ломейко

    Самолет Boeing 737-700 пролетел над Лос-Анджелесом с горящим двигателем. Рейсу авиакомпании Philippine Airlines пришлось вернуться в аэропорт вылета.

    Пассажирский лайнер вылетел в Манилу, уточнил телеканал CBS. Из-за механической неисправности один из его двигателей загорелся, и Boeing совершил вынужденную посадку.

    Дымящийся самолет сняли на видео очевидцы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как из борта вырывается пламя.

    Снимавшие выразили надежду, что воздушному судну удастся приземлиться без каких-либо проблем.

    Представитель международного аэропорта Лос-Анджелеса рассказал, что при посадке открытого огня не было.

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    «Как только он оторвался от земли, мы услышали четыре громких хлопка. Звук шел с правой внутренней стороны двигателя, которую охватило пламя», — рассказал один из пассажиров.

    Людей в самолете охватила паника — некоторые из них кричали, кто-то плакал. На борту Boeing было 347 пассажиров.

    Сведений о серьезных травмах среди находившихся в лайнере не поступало. Philippine Airlines пока не дала комментариев о случившемся.

    Пассажиров перевозчика отправят до пункта назначения другими рейсами.