Транспорт 04 августа 2023, 12:02 Годовой абонемент на карте «Тройка» можно будет заморозить на 14 дней Заммэра Москвы Ликсутов: пассажиры смогут заморозить годовой абонемент на карте «Тройка» Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала сентября этого года жители столицы смогут заморозить срок действия годового абонемента на карте «Тройка» на 14 дней. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы открываем возможность замораживать годовой абонемент на 14 дней по просьбам пассажиров. Это позволит сохранить неиспользованные дни, которые прибавятся к общему сроку действия билета», — сказал он.

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Воспользоваться такой опцией можно будет в приложении «Метро Москвы» после привязки карты. Она доступна на один раз. Для заморозки до конца действия билета должно остаться не менее чем 30 дней.

Во время действия новой функции проездным нельзя будет пользоваться. Заморозка отменится, если пассажир совершит поездку по карте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил тарифный план для проезда по МЦД-3. В частности, появятся льготные проездные для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны «Пригород» на метро.