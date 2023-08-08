Транспорт 08 августа 2023, 23:39 Главред Кадаков рассказал о положительном влиянии разметки для соблюдения дистанции

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Дорожная разметка для соблюдения дистанции сможет приучить водителей правильно воспринимать расстояние до впереди идущих машин. Такое мнение высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалиста, такие разметки стоит использовать повсеместно. Ее введение он назвал правильным решением.

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«Тут много нюансов. Лето — это одно, зима — другое, скользкая дорога — третье, сухая — четвертая. Но тем не менее какие-то базовые вещи у людей будут в головах оставаться», — отметил Кадаков.