«Главным драйвером стал „Аэрофлот“»: европейское лидерство Шереметьево по пассажиропотоку объяснили

Московский аэропорт Шереметьево стал в июне самым загруженным аэропортом Европы. Пассажиропоток составил почти три миллиона человек. Эксперт объяснил это тем, что там базируется «Аэрофлот», который осуществляет большое количество рейсов и по России, и за рубеж.

Согласно исследованию аналитического портала Air Servise One, в июне хаб «Аэрофлота» обслужил 2,94 миллиона пассажиров — больше любой воздушной гавани Европы. Столичному аэропорту удалось побить результаты даже мега-хаба Стамбула. Пассажиропоток турецкого аэропорта составил 2,8 миллиона человек.

Московский хаб впервые в истории стал самым загруженным аэропортом Европы. Это объясняется спецификой российского рынка авиаперевозок, считает глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Последние годы значительную часть в объемах перевозок российских авиакомпаний составляют полеты на внутренних линиях. Отсутствие жестких ограничений на выполнение полетов на внутреннем рынке дало возможность людям беспрепятственно путешествовать», — пояснил он «360».

По словам собеседника, высокий пассажиропоток московскому аэропорту Шереметьево позволил сохранить «Аэрофлот».

Если мы говорим конкретно про аэропорт Шереметьево, то главным драйвером в авиаперевозках этого аэропорта является группа «Аэрофлот». <…> Принципиальный вопрос — развитие перевозок по внутрироссийским линиям. Здесь нужно выделить факторы работы из аэропорта Шереметьево авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и начало полетов авиакомпании «Победа», которая в этом году начала также летать и в Шереметьево Олег Пантелеев

Собеседник отметил, что после восстановления международного авиапотока, Шереметьево и «Аэрофлот» выйдут на показатели выше доковидных.

По словам аналитика, аэропорт Шереметьево является одним из наиболее востребованных пунктов отправления или прибытия для россиян. Пантелеев отметил, что Европа со временем восстановит пассажиропоток, но сейчас главной проблемой остаются ограничительные меры.

«Ключевой проблемой для Европы является пандемия, которая очень болезненно ударила по международному авиасообщению. Объем внутренних перевозок в Европе гораздо меньше, чем в России», — сказал глава аналитической службы.

Причина заключается в меньшей территории стран и развитости наземного сообщения в Евросоюзе. Как считает Пантелеев, после возобновления международного авиасообщения Шереметьево может потерять свои позиции, но в целом аэропорт все равно поднимется на более высокий уровень.

Всего в список попали пять российских аэропортов, включая Сочи на 14 месте и аэропорт Петербурга на пятом. Сразу после Петербурга расположился аэропорт Франкфурта, который раньше был лидирующим западноевропейским хабом. Сейчас его пассажиропоток составил 1,78 миллиона человек.

Исторически самым загруженным аэропортом Европы является Хитроу в Лондоне. Но он уже второй месяц находится лишь на 17 строчке рейтинга самых загруженных. В июне аэропорт обслужил 957 тысяч пассажиров, уточнило издание Independent.