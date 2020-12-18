Главный архитектор Краснодара предложила сделать центр более пешеходным

Она рассказала, что департамент архитектуры предложил дать импульс для развития исторического центра города.

«Надо самим себе признаться: у нас исторический центр для машин или для людей?» — задалась вопросом Машталир.

Специалисты изучили участки дорог в Краснодаре и призвали отвести для пешеходов больше пространства. Это касается улиц Пашковской, Карасунской, Чапаева, Рашпилевской, Красноармейской, Красной и Коммунаров.

Эксперты посчитали, насколько сильно изменится движение для машин, велосипедистов и пешеходов. Водители потеряют 12% от общей скорости движения. По мнению Машталир, из-за этого пробки не возникнут. В то же время средняя скорость велосипедистов и пешеходов сильно увеличится, а бизнесмены смогут размещать летние кафе.

На Красной улице хотят оставить две из четырех полос для автомобилей. Также там появится двухсторонняя велодорожка, разделенная от основной проезжей части кустарниками. Для пешеходов планируют расширить тротуар, на который вынесут все коммуникации и высадят деревья.

Проезжую часть на улицах Красноармейская и Рашпилевская предлагается сузить до одной полосы, рядом выложить велодорожку. Для парковки появятся специальные карманы.

На улицах Чапаева, Пашковская и Карасунская невысокий автомобильный трафик, но там паркуется много транспортных средств. Согласно проекту, необходимо сузить проезжую часть до одной полосы. Также там стоит организовать одностороннее движение, сделать велодорожку, приподнятые пешеходные переходы и широкие тротуары.

Улицу Коммунаров благоустроить по проекту «Безопасные и качественные дороги» не получится. На ней планируют оставить трамваи, но при этом там избавятся от парковок и расширят тротуары.