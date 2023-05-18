Транспорт 18 мая 2023, 18:47 Глава Utair заявил, что треть вертолетов может быть остановлена из-за антироссийских санкций Глава Utair Мартиросов допустил риск остановки 30% вертолетов из-за санкций в России Pxhere

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Глава авиакомпании Utair Андрей Мартиросов сообщил, что допускает остановку 30% своего вертолетного парка в случае, если не будут решены проблемы с запчастями. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы делаем прогноз по своему парку — если ситуация не изменится, то будет остановка 30%», — сказал он.

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Мартиросов предположил, что у других операторов ситуация не лучше. По словам гендиректора, основная проблема в двигателях — и у иностранных, и у отечественных вертолетов они заграничного производства.

ЕС разрабатывает 11-й пакет санкций, куда хочет включить около сотни компаний и физлиц. Евросоюз уже заморозил активы более 1600 российских физических и юридических лиц. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции, ограничивающие транзит через Россию.