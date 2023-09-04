Транспорт 04 сентября 2023, 20:42 Глава «Услугиавто» Пархоменко заявил о подорожании неоригинальных запчастей

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В Россию стали все реже завозить оригинальные детали для автомобилей даже через дружественные страны, заявил генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко. Об этом сообщило ИА НСН.

При этом стоимость неоригинальных деталей выросла на 25%. Причина этого заключается в том, что не удалось перенастроить логистические цепочки. Китай предлагает альтернативы, однако их качество на данный момент оставляет желать лучшего.

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«У нас под боком Китай, они очень быстро перестраиваются и предлагают альтернативы. Насколько эта альтернатива качественная и надежная, сказать сложно, опыта использования нет», — отметил Пархоменко.