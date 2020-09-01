Глава ЦОДД рассказал о профилактике пьяной езды при помощи алкозамков

Алкозамок — это специальное устройство, которое не дает завести машину, если водитель сел за руль пьяным. Такую систему необходимо устанавливать тем владельцам транспортных средств, которых уже ловили за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил глава Центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Кизлык.

Он отметил, что для России это новый опыт, который уже показал себя вполне успешным в странах Европы. Однако для окончательного внедрения нужно продумать систему и правила по установке алкозамков в автомобили.

«Ставить всем подряд алкозамки мы считаем неправильным и ненужным. Но если точно установлено, что водитель был в состоянии опьянения — то алкозамки целесообразно рассмотреть к установке на период не менее двух лет, даже после окончания срока административного нарушения», — написал Кизлык на сайте «Московский транспорт».

Он напомнил, что первой страной, которая начала ставить алкозамки в автомобили нарушителей стала Швеция. Это произошло еще в 1999 году. Участие в программе было добровольным. Водитель мог сам выбрать: отдать свои водительские права на срок до двух лет или поставить за свой счет алкозамок на этот же срок.

По решению Европейского парламента с 2022 года все автомобили, которые производят или продают в странах ЕС оборудуют алкозамками. А с 2024 года эту норму распространят и на подержанные машины.