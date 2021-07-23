Глава ЦАГИ рассказал о перспективах сверхзвукового пассажирского самолета

Член-корреспондент РАН и гендиректор Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Кирилл Сыпало рассказал о разработке сверхзвукового пассажирского самолета. Идею о разработке поддержал сам Владимир Путин, написал News.ru.

По словам Сыпало, пассажирские сверхзвуковые самолеты появятся в России не раньше 2035 года. Однако все зависит от коллег из «Кронштадта», которые возьмутся за производство. Первым должен появиться «Бизнесджет».

Сыпало отметил, несмотря на то, что в России такие проекты не пользуются популярностью, каждому хочется долететь до Владивостока не за восемь часов, а за три. Также на полет до Тайланда комфортнее потратить не целые сутки, а всего несколько часов.

Проект ориентирован не только на внутренний рынок. Основную роль в этом вопросе будут играть конструкторские бюро и бизнесмены. Сверхзвуковые самолеты будут интересны, в первую очередь, заказчикам в плане трансатлантических перелетов — в те же США, Австралию или Южную Америку.

Глава ЦАГИ добавил, что если первым появится «Бизнесджет», то стоимость билета должна будет равняться цене обычного бизнес-класса, либо несильно ее превышать. В обозримом будущем самолет станет доступен не только для бизнесменов, но и для обычных граждан.

Эксперт добавил, что Владимир Путин согласился с представлением Министерства промышленности и торговли о финансировании перспективных разработок, среди которых и сверхзвук. Без его поддержки этот проект никогда бы не состоялся.