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    28 января 2021, 12:46

    Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил разблокировать транспортные карты москвичей

    Полина Петрова

    Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил разблокировать транспортные карты жителей столицы. Их действие приостановили для пенсионеров, а также учащихся школ и вузов на время пандемии коронавируса, сообщило радио «Говорит Москва».
    Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил разблокировать транспортные карты москвичей

    Фадеев пояснил, что сейчас заражаемость идет на спад. По этой причине стоит ожидать возобновления работы проездных в скором времени.

    «Я надеюсь, что Москва в ближайшее время разблокирует карточки. Смертность снижается, заболеваемость сегодня, по-моему, меньше двух тысяч, а доходила до восьми», — уточнил глава СПЧ.

    Напомним, что 18 января действие проездных возобновили для столичных школьников с 1 по 11 классы.