Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил разблокировать транспортные карты москвичей
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил разблокировать транспортные карты жителей столицы. Их действие приостановили для пенсионеров, а также учащихся школ и вузов на время пандемии коронавируса, сообщило радио «Говорит Москва».
Фадеев пояснил, что сейчас заражаемость идет на спад. По этой причине стоит ожидать возобновления работы проездных в скором времени.
«Я надеюсь, что Москва в ближайшее время разблокирует карточки. Смертность снижается, заболеваемость сегодня, по-моему, меньше двух тысяч, а доходила до восьми», — уточнил глава СПЧ.
Напомним, что 18 января действие проездных возобновили для столичных школьников с 1 по 11 классы.