Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил разблокировать транспортные карты москвичей

Фадеев пояснил, что сейчас заражаемость идет на спад. По этой причине стоит ожидать возобновления работы проездных в скором времени.

«Я надеюсь, что Москва в ближайшее время разблокирует карточки. Смертность снижается, заболеваемость сегодня, по-моему, меньше двух тысяч, а доходила до восьми», — уточнил глава СПЧ.

Напомним, что 18 января действие проездных возобновили для столичных школьников с 1 по 11 классы.