Глава Совета по развитию такси Зарипова: закрытие «Ситимобил» не сильно повлияет на рынок

Сервис такси «Ситимобил» закроется 15 апреля, проработав в России 15 лет. Глава Совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала «Ридусу» о последствиях этого события.

По мнению Зариповой, закрытие компании не окажет большого влияния на рынок таксоперевозок.

«Пассажиры и водители быстро и равномерно распределятся по другим службам такси. Рынок такси довольно фрагментарный. „Ситимобил“ занимал в нем небольшое место, и уход не окажет сильного влияния на рынок. В основном компания была представлена в крупных городах, в регионах — в гораздо меньшем количестве», — пояснила она.

При этом рост цен на услуги такси неизбежен, отметила Зарипова. Но это связано не с закрытием «Ситимобил», а с подорожанием автомобильных запчастей, технического обслуживания автомобилей и полисов ОСАГО.