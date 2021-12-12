Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить ему о развернувшемся над морем самолете

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил уточнить информацию о сменившем курс из-за неизвестного объекта российском самолете. Информация об этом появилась на официальном сайте СК РФ.

Как сообщили СМИ, самолет компании «Уральские авиалинии» U6-219, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно изменил свой маршрут, уворачиваясь от неопознанного воздушного судна.

Экипажу корабля пришлось совершить незапланированный маневр во время полета над Черным морем, когда до берега оставалось приблизительно 50 километров. В это время на борту находились 166 пассажиров. Несмотря на резкую смену траектории полета, самолет успешно приземлился в сочинском аэропорту.

Похожая ситуация произошла еще с двумя российскими самолетами за последнее время. Сменить направление своего пути пришлось лайнеру аэрофлота Boeing 737, летевшему в Сочи из Москвы. К таким же действиям пришлось прибегнуть пилотам, управлявшим бортом по пути из Тель-Авива в Москву. Тогда диспетчеру пришлось поменять высоту полета из-за судна-разведчика НАТО.