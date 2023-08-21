Транспорт 21 августа 2023, 19:16 Глава сети автосалонов Мигаль: владельцы BMW столкнутся с проблемами

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В связи с отключением российских дилеров от программного обеспечения немецких автоконцернов Audi и BMW владельцы машин могут столкнуться с рядом проблем. Такой информацией поделился генеральный директор сети автосалонов Freshauto, автоэксперт Денис Мигаль. Об этом сообщило Ura.ru.

Специалист пояснил, что на безопасности автомобилей это не отразится. Однако делать ТО, прописывать или прошивать ключи, обновлять электронные системы станет сложнее. При этом ограничения коснутся в основном новых моделей.

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«Будет чуть больше срок ремонта, больше сложности в электронных системах, прошивке. Но проблемы не вижу. Это в основном касается совсем новых моделей», — отметил Мигаль.