Транспорт 29 марта 2023, 14:08 Глава РЖД назвал сроки поставки полностью российского электропоезда РЖД получит полностью российский электропоезд во второй половине 2023 года РИА «Новости»

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Поставка полностью российского электропоезда в распоряжение РЖД ожидается во второй половине этого года, заявил глава компании Олег Белозеров, выступая на заседании Совета Федерации. Также он затронул тему поставки двухсистемных поездов в 2025 году, сообщил ТАСС.

«Поставки полностью российского поезда постоянного тока планируются во второй половине текущего года, а поставка двухсистемных поездов — на 2025 год», — уточнил Белозеров.

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Он обратил внимание, что развитие пассажирского комплекса компании происходит по всем направлениям. Это касается и внедрения новых сервисов, и обслуживания маломобильных пассажиров. Холдинг расширяет маршрутную сеть, обновляет подвижной состав и инфраструктуру. Занимаются РЖД развитием и железнодорожного туризма, и проектов «городской электрички».

О планах начать сертификацию нового российского пассажирского электропоезда ранее сообщили в компании «Синара — транспортные машины». По словам представителей предприятия, работы могут начаться в мае этого года.