  • Глава Ростеха предложил переименовать Superjet

    15 сентября 2019, 10:16

    Алексей Сахаров

    Руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов допустил переименование самолета Superjet 100 после серии проблем. Он заявил, что лайнер до сих поражен «детскими» болезнями, сообщил сайт «РБК».
    Глава Ростеха предложил переименовать Superjet

    «Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более, можно сделать наше российское название», — заявил глава «Ростеха».

    По словам Чемезова, России пора уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолетах. Как заявил глава госкорпорации, каждый российский гражданский самолет сейчас убыточен. Впрочем, ОАК покрывает убытки за счет военной статьи.

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    «Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объемы», — подчеркнул Чемезов.

    Как заметил глава госкорпорации, у Superjet есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут». Чтобы победить эти проблемы, на российские самолеты необходимо создать устойчивый спрос и совершенствовать технику за счет объемов производства, добавил Чемезов.