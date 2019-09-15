Глава Ростеха предложил переименовать Superjet

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более, можно сделать наше российское название», — заявил глава «Ростеха».

По словам Чемезова, России пора уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолетах. Как заявил глава госкорпорации, каждый российский гражданский самолет сейчас убыточен. Впрочем, ОАК покрывает убытки за счет военной статьи.

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«Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объемы», — подчеркнул Чемезов.

Как заметил глава госкорпорации, у Superjet есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут». Чтобы победить эти проблемы, на российские самолеты необходимо создать устойчивый спрос и совершенствовать технику за счет объемов производства, добавил Чемезов.