Транспорт 27 июля 2023, 14:34 Глава «РоговМобиль» Рогов рассказал, какие авто могут исчезнуть с российского рынка Глава «РоговМобиль» Рогов заявил, что с рынка России могут исчезнуть Hyundai

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В России могут пропасть некоторые автомобили. Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов рассказал, какие марки могут исчезнуть с российского рынка. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, в России могут пропасть автомобили Hyundai, Kia и Jeep с двигателями объемом 3.0 литра и более. Он подчеркнул, что в стране точно не останется модели Hyundai Palisade. Также россияне не смогут покупать минивэны Kia Carnival с двигателем 3,5 литра и Jeep Grand Cherokee с мотором объемом 3,6, написало ИА НСН.