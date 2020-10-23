«Это знаковое событие, новый шаг в развитии транспортной доступности севера области и сообщения с соседними регионами. Вырастет инвестиционная привлекательность севера региона, станет более востребованной недвижимость», — отметил Никитин.

По его словам, улучшение дорожной ситуации хорошо скажется на туристическом потенциале. Уточняется, что пропускная способность этой трассы была исчерпана, возникали большие заторы. Новая развязка позволит решить проблему затрудненного движения на выезде из Нижнего Новгорода.

Объект является продолжением мостового перехода через Волгу. Он был введен в эксплуатацию три года назад. Стоимость реализации проекта составила четыре миллиарда рублей.