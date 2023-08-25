Транспорт 25 августа 2023, 19:06 Глава Национального автомобильного союза Шапарин заявил, что не видит перспектив для развития электрокаров в России

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Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин не видит перспектив в развитии электрокаров в России. Его слова передала радиостанция «Говорит Москва».

Беседуя с журналистами об электрокарах «Атом», автоэксперт отметил, что на создание инфраструктуры для такого транспорта нет финансирования. По его словам, это должны быть какие-то «фантастические суммы», написал Infox.

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Шапарин добавил, что в больших городах на тесном пространстве невозможно построить необходимое количество инфраструктуры. Электрокары, по сути, нужны только богатым гражданам, отметил он.