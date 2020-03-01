Глава МВД выступил против снижения порога скорости на российских дорогах

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости до 10 километров в час. Такую меру нужно рассматривать в совокупности с другими. В 2019 году российские автомобилисты заплатили штрафов более чем на 106 миллиардов рублей.

«Я против снижения порога до 10 километров в час. Эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами — улучшением качества дорог со всеми другими составляющими», — заявил Колокольцев в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По мнению главного полицейского России, на отдельных участках дорог давно пора, наоборот, разрешать ехать быстрее. Это позволяет и уровень безопасности современных автомобилей, и состояние дорог в России.

Сейчас российских водителей штрафуют, если они превысили скорость на 20 километров в час и более. От чиновников разных уровней регулярно поступают предложения снизить этот порог до 10 километров в час. В сообществе автомобилистов эти предложения понимания не встречают. Автолюбители уверены, что таким образом чиновники и другие заинтересованные лица пытаются найти способы еще яростнее «стричь» водителей.