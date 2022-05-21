Глава Минтранса заявил, что санкции сломали всю логистическую систему РФ

Введенные в отношении России санкции заставили начать поиск новых логистических коридоров. Об этом во время рабочего визита в Астраханскую область рассказал журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. Его слова привел ТАСС.

«Те санкции, которые сегодня наложены на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры», — сообщил министр.

Савельев напомнил, в частности, о существовании международного транспортного коридора «Север — Юг».

«Существует такой известный — международный транспортный коридор „Север — Юг“. <…> В связи с тем, что мы рассматриваем это направление, эти порты, подходы к портам, мосты, дороги, там не должно быть узких мест, которые не позволили бы нам перестроиться», — подчеркнул министр.

Он добавил, что с российской стороны маршрут проходит через порты Оля, Астрахань и Махачкала.

Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг» представляет собой так называемый мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из Азии в Европу через территорию России. Этот коридор способен связать Россию, Азербайджан, Иран и Индию. Межправительственное соглашение о создании МТК «Север — Юг» было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году, позже к нему присоединились еще несколько государств.