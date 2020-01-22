Глава Минтранса: «Тавриду» могут достроить раньше срока

На заседании в государственной думе Дитрих отметил, что транспортное сообщение с Крымом — приоритетное направление для правительства.

Сейчас на полуострове активно строят дороги. Среди них особое положение занимает трасса «Таврида», которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь. Как сообщил портал «Утро.ру», министр рассказал, что первый участок трассы планируют запустить к декабрю 2020 года, а севастопольскую часть — в 2021 году. Однако стройку могут завершить раньше намеченных сроков.

«Я думаю, может быть, даже успеем чуточку раньше с „Тавридой“ закончить. По крайней мере, противопоказаний к этому нет», — заявил Дитрих.

Он также рассказал, что уже весной этого года через Керченский пролив пойдет больше поездов. В конце апреля стартует первый прямой пассажирский рейс «Москва — Севастополь». С 1 июля на Крымскому мосту начнут движение товарные составы.