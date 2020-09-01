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    01 сентября 2020, 16:36

    Глава Минтранса Подмосковья выступил за обучение вождению школьников

    Полина Петрова

    Глава Минтранса Московской области Алексей Гержик в программе «Подмосковье — Территория безопасности» на «Радио 1» выступил за обучение вождению школьников.
    Глава Минтранса Подмосковья выступил за обучение вождению школьников

    «Важно, чтобы ребенок понял, что такое машина, как она устроена, что нужно знать, когда ты сидишь за рулем, и чего опасаться, когда ты переходишь дорогу. Чем более образованы пешеходы, чем больше подготовлены, чем правильнее они ведут себя на дороге, тем меньше будет ДТП», — пояснил Гержик.

    Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью Виктор Кузнецов отметил, что для введения уроков вождения школе нужно выполнять соответствующие условия обучения и получить лицензию. В настоящий момент в регионе школьников учат вождению только в одной организации, которая находится в Серпухове.

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