Глава Минтранса Подмосковья выступил за обучение вождению школьников

«Важно, чтобы ребенок понял, что такое машина, как она устроена, что нужно знать, когда ты сидишь за рулем, и чего опасаться, когда ты переходишь дорогу. Чем более образованы пешеходы, чем больше подготовлены, чем правильнее они ведут себя на дороге, тем меньше будет ДТП», — пояснил Гержик.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью Виктор Кузнецов отметил, что для введения уроков вождения школе нужно выполнять соответствующие условия обучения и получить лицензию. В настоящий момент в регионе школьников учат вождению только в одной организации, которая находится в Серпухове.