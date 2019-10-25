Глава Минтранса Подмосковья поздравил водителей с профессиональным праздником. Лучших наградили

Алексей Гержик поздравил водителей с профессиональным праздником: Днем работников автомобильного транспорта. В этом году он отмечается 27 октября.

Накануне праздника Алексей Гержик наградил лучших работников отрасли. Министр выразил глубокую признательность ветеранам за вклад в развитие городского транспорта и воспитание достойной смены.

Источник фото: телеканал «360»

Также министр отметил, что автобусный парк Московской области — один из самых больших в России. Общественным транспортом в регионе ежегодно пользуются почти один миллиард человек. Средний возраст автобусов в Подмосковье — чуть больше трех лет.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Алексея Гержика, в министерстве не прекращается работа над тем, чтобы сделать поездки еще более комфортными и безопасными. Правительство Московской области постоянно модернизирует общественный транспорт. Тем не менее впереди еще много работы.

«В ноябре мы ждем запуска Московских центральных диаметров. Это тоже потребует переформатировать работу маршрутной сети, потому что у нас изменится пассажиропоток и мы тоже будем стараться делать так, чтобы нашим пассажирам было с каждым годом все удобней пользоваться общественным транспортом», — сказал Алексей Гержик.