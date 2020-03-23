    23 марта 2020, 12:51

    Глава метро Москвы: работу подземки нельзя остановить полностью

    Ольга Ситникова

    Начальник московского метрополитена Виктор Козловский пояснил, почему полностью отказаться от подземного транспорта не удастся. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По словам Козловского, закрытое метро Москвы окажет негативное влияние на городскую инфраструктуру.

    «Метро — это сложная технологическая система, нуждающаяся в постоянной эксплуатации и контроле. Например, в ночную расстановку на линиях метро для выполнения технологии работы должны оставаться более 340 составов, которые ежесуточно должны перемещаться. Поезда играют важную роль и в движении воздуха по тоннелю, поддержанию в нем необходимого микроклимата и уровня влажности», — пояснил начальник.

    Он подчеркнул, что сотрудники метро вынуждены работать при любых условиях.

    «Метро нельзя просто закрыть и выключить все системы, обеспечивающие его жизнь. Не менее 70% сотрудников все равно будут ежедневно приходить на работу и контролировать работоспособность его систем жизнеобеспечения», — добавил Козловский.