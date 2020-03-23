Глава метро Москвы: работу подземки нельзя остановить полностью

По словам Козловского, закрытое метро Москвы окажет негативное влияние на городскую инфраструктуру.

«Метро — это сложная технологическая система, нуждающаяся в постоянной эксплуатации и контроле. Например, в ночную расстановку на линиях метро для выполнения технологии работы должны оставаться более 340 составов, которые ежесуточно должны перемещаться. Поезда играют важную роль и в движении воздуха по тоннелю, поддержанию в нем необходимого микроклимата и уровня влажности», — пояснил начальник.

Он подчеркнул, что сотрудники метро вынуждены работать при любых условиях.

«Метро нельзя просто закрыть и выключить все системы, обеспечивающие его жизнь. Не менее 70% сотрудников все равно будут ежедневно приходить на работу и контролировать работоспособность его систем жизнеобеспечения», — добавил Козловский.