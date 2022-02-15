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    15 февраля 2022, 22:31

    Глава Липецкой области Артамонов рассказал о грядущих проверках транспорта

    Полина Гребенщикова

    Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о проверках пассажирского автотранспорта 15 и 16 февраля. Об этом написал kp.ru.

    Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения будут проверять пассажирский автотранспорт межрегиональных, международных и местных маршрутов региона.

    «Повышение уровня безопасности на дорогах, предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП является общей задачей, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», — подчеркнул Артамонов.