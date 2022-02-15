Глава Липецкой области Артамонов рассказал о грядущих проверках транспорта

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о проверках пассажирского автотранспорта 15 и 16 февраля. Об этом написал kp.ru.

Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения будут проверять пассажирский автотранспорт межрегиональных, международных и местных маршрутов региона.

«Повышение уровня безопасности на дорогах, предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП является общей задачей, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», — подчеркнул Артамонов.